Malore improvviso stronca poliziotto di 59 anni: preparava il pranzo a casa

CASALE/VENEZIA - È morto ieri a Casale sul Sile per un malore Marco Morin, 59 anni, storico poliziotto della Questura di Treviso. E' morto nella sua casa mentre preparava il pranzo. Aveva due figli, fino al 2018 era stato in forze alla polizia di Treviso, attualmente era a Venezia alla Polizia di frontiera. Tra due mesi sarebbe andato in pensione. Enorme il cordoglio tra colleghi, amici e nella comunità perchè Marco Morin era molto conosciuto e apprezzato.