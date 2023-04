TREVISO - Va a fare la spesa e muore tra le corsie del supermercato. Non c’è stato niente da fare per Salvatore Panté, 84 anni, residente a Postioma di Paese. L’anziano è stato stroncato da un malore ieri mattina, 15 aprile, all’interno del supermercato Panorama di viale della Repubblica. Il dramma si è consumato verso mezzogiorno e mezzo: a quell’ora c’era parecchia gente intenta a riempire i carrelli.

La chiamata i soccorsi e i tentativi di rianimazione disperati

La chiamata al 118 è stata immediata. In attesa dell’ambulanza, i dipendenti, formati per interventi di primo soccorso proprio per essere pronti in situazioni come queste, si sono precipitati ad aiutare il pensionato effettuandogli il massaggio cardiaco. Ma il pensionato, dopo essersi accasciato sul pavimento, non ha più dato segni di vita. Non respirava e non parlava: il cuore aveva smesso di battere. Nonostante le manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore, Panté non si è mai più ripreso. A quel punto, il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte improvvisa dell’84enne è stata uno choc per gli alti clienti e per gli addetti del punto vendita che, per rispetto, hanno preferito non commentare l’accaduto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, oltre o occuparsi dei rilievi di legge, hanno tenuto a debita distanza gli altri avventori in modo da facilitare i soccorsi ed evitare visioni traumatiche soprattutto ai bambini. A quell’ora infatti, a fare la spesa c’erano anche alcune famiglie con figli piccoli. Salvatore abitava in via Visentin, nella frazione di Postioma: lascia nel dolore tutti i famigliari. Cordoglio anche da parte della sindaca Katia Uberti: «Non lo conoscevo personalmente ma sono molto dispiaciuta». È il secondo anziano stroncato da un malore tra le corsie del Panorama. Tre anni fa lo stesso destino era toccato a Lorenzo Catterin, un pensionato di 67 anni residente a San Giuseppe. Anche in quel caso i soccorsi prestati dai dipendenti del supermercato erano stati tempestivi ma purtroppo inutili. All’arrivo dell’ambulanza del 118 l’uomo era già senza vita. Erano i giorni del lockdown: il 67enne aveva scelto di andare a fare la spesa nel primissimo pomeriggio, verso 13.30, pensando di incontrare meno persone in modo da limitare il rischio di contagio da Covid. Ma l’improvviso malore non gli aveva lasciato scampo.