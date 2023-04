Malore improvviso in auto sulla Pontebbana a Villorba. Accosta e viene soccorso ma muore poco dopo in ospedale

VILLORBA (TREVISO) - Malore improvviso mentre è in auto con la moglie, accosta e viene soccorso dagli altri automobilisti. Ma il 50enne muore poco dopo in ospedale. Un tragico epilogo per quanto accaduto ieri, 10 aprile, a Pasquetta, lungo la Pontebbana a Castrette di Villorba.

La ricostruzione dei fatti

La moglie stava trasportando il marito al Ca’ Foncello perchè non si sentiva bene. Lo aveva caricato in auto, sistemandolo sul lato passeggero, e si era avviata verso il nosocomio cittadino sicura di avere la situazione sotto controllo. E che, comunque, il malessere del suo compagno non fosse così grave. Ma, all’improvviso, il marito ha cominciato ad accusare i sintomi inequivocabili di un infarto. La donna ha accostato l’auto, appena è riuscita a trovare una piazzola, e ha chiamato il Suem 118. Gli operatori hanno cercato di tranquillizzarla, spiegandole le manovre che doveva assolutamente fare per mantenere in funzione il cuore dell’uomo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, con il massaggio cardiaco manuale. L'uomo è stato anche soccorso dagli altri automobilisti. Arrivati i sanitari lo hanno immediatamente portato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso ma l'uomo è morto poco dopo.