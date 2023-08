Malore in strada, 35enne si accascia e muore

TREVISO - Un uomo di 35 anni, originario del Mali, ma dimorante a Treviso è morto oggi, 18 agosto, alle 19 per per un malore dovuto ad arresto cardiocircolatorio a Treviso in via Roma. Sul posto Polizia locale e Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 20:41

