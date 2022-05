Malore in fabbrica, operaio si accascia: è gravissimo

SERNAGLIA - Malore in fabbrica, operaio sulla sessantina si accascia e perde i sensi. E' successo stamattina, poco dopo le 11 in una fabbrica di Sernaglia della Battaglia. L'uomo stava lavorando quando all'improvviso è stato colto da un malore di natura neurologica. I colleghi si sono accorti subito che la situazione era critica e hanno allertato i soccorsi. Sul posto, nel giro di qualche minuto, sono arrivate ambulanza e automedica del Suem 118. Poco dopo è atterrato nei paraggi anche l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Vista la gravità della situazione, il malcapitato ha raggiunto in elicottero il Ca' Foncello di Treviso, dove è entrato in codice rosso ed è tuttora ricoverato. Le prossime ore potrebbero essere decisive.

