Arcade in lutto: malore improvviso si porta via Michela Conte, aveva solo 30 anni e faceva l'infermiera

ARCADE - Un lutto improvviso ha colpito la cittadina di Arcade, in provincia di Treviso: Michela Conte è stata stroncata da un malore improvviso domenica 27 marzo, l'operatrice sanitaria aveva solo 30 anni. Michela lavorava all'ospedale di Conegliano e quella domenica aveva appena finito di pranzare e stava preparandosi per entrare in turno, ma è stato allora che ha accusato il malore. La mamma l'ha trovata in camera, ha subito chiamato i soccorsi ma per la figlia non c'è stato niente da fare.



Michela aveva un problema cardiaco dalla nascita che era stato risolto con un peacemaker impiantato quando aveva 9 anni. I funerali non sono ancora stati fissati, la famiglia sta valutando se chiedere l'autopsia.