Malore alla corsa campestre, è morto il ragazzino di 12 anni colpito da malore

TREVISO - E' stato dichiarato morto poco fa il ragazzino di 12 anni padovano che domenica mattina era finito in arresto cardiaco durante il Cross Città della Vittoria, corsa campestre a Vittorio Veneto. Rianimato per oltre mezz’ora, il 12enne era stato elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è stato ricoverato in Terapia intensiva cardiochirurgica. Il malore ha colto il 12enne poco dopo la metà del percorso, un tracciato da un chilometro. Lo hanno visto barcollare e poi cadere a terra. L'atleta, tesserato con le Fiamme Oro di Padova, aveva superato la visita medica di idoneità sportiva lo scorso novembre: era in buona salute. I genitori, Dino e Valentina, hanno ricevuto in questi giorni moltissime testimonianze di vicinanza e solidarietà.

