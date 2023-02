Malore improvviso, ciclista di Romano d'Ezzelino miracolato a Castelcucco

CASTELCUCCO (TREVISO) - Malore improvviso mentre è in sella alla bicicletta. Ciclista M.Z classe 1955 di Romano d'Ezzelino salvo per miracolo dopo che, mentre stava pedalando nella zona di Castelcucco è stato colpito da un infarto. Immediato l'arrivo dell'automedica di Crespano del Grappa, dell'elisoccorso da Treviso e dell'ambulanza con medico da Castelfranco. L'uomo, dopo essersi ripreso, è stato portato a Bassano del Grappa in elisoccorso.