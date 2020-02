Malore in campo, Adriano è morto «Il tuo cuore lo portiamo con noi»

ZERO BRANCO - Adriano Nika non c'è più. Il 20enne di Zero Branco, colpito da un attacco cardiaco domenica pomeriggio mentre giocava a calcio assieme a una decina di amici nel campetto dell'oratorio, se n'è andato nella notte di ieri. I medici, martedì pomeriggio, avevano constatato la morte cerebrale. Dopo qualche ora il giovane si è spento nel reparto di Terapia intensiva del Ca' Foncello. «Il tuo cuore lo portiamo con noi, lo portiamo nel nostro - scrivono nell'epigrafe il papà Sokol, la mamma Valbona e la sorella minore Alba - Dove andiamo noi vieni anche tu. Questo è il nostro segreto profondo, radice di tutte le radici, germoglio di tutti i germogli di un albero chiamato Vita, che cresce più alto di quanto l'anima spera. Grazie per il tuo amore, per la forza, l'ottimismo, la bontà che hai sputo infonderci, in qualsiasi momento della tua vita».

I FAMILIARI

La famiglia di Adriano si è chiusa nel silenzio, per un tragedia che travolto tutta la comunità di Zero Branco. «Siamo davvero sorpresi dell'affetto che ci ha dimostrato tutto il paese - afferma uno zio del 20enne - Non ci siamo allontanati da lui un attimo e in ospedale siamo stati trattati con grande rispetto. Anche Adriano era un ragazzo molto rispettoso. L'anno scorso aveva terminato il corso di studi all'istituto professionale commerciale e faceva spesso stage nei supermercati. Si sarebbe dovuto sposare in Albania: era innamoratissimo della sua fidanzata che aveva conosciuto l'anno scorso. Per lui era un nuovo mondo che si apriva - continua - Ma la nostra vita ormai è qui, e lo terremo qui».

IL SINDACO

Adriano amava il calcio. Era la sua passione. Tifoso dell'Inter, non perdeva occasione per calcare un campo. Spesso giocava in porta, per evitare di sovraccaricare il suo cuore malato, anche se in realtà i medici non gli avevano mai dato grosse restrizioni, se non quelle per praticare lo sport a livello agonistico. «Sono stato dai genitori in questi giorni condividendo il dolore per questa tragedia - afferma Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco - Da piccolo aveva avuto un intervento ed era tenuto sempre sotto controllo. Il malore che lo ha colpito pare non fosse prevedibile. Posso solo dire che non l'ho mai visto scuro in volto: sorrideva a tutti, era ben voluto e a Zero Branco ha praticamente vissuto tutta la sua vita. La nostra intenzione, come amministrazione, è quella di rendergli omaggio nel modo migliore possibile, magari organizzando un torneo di calcio in sua memoria. Ci riuniremo oggi in giunta per capire cosa fare. Di certo chiederemo consiglio ai suoi amici e a tutti coloro che gli sono stati accanto in questi anni. Ci piacerebbe che la scelta fosse condivisa da tutta la comunità, che tanto bene voleva a questo ragazzo strappato alla vita troppo presto, senza il tempo di coronare i suoi sogni».

L'ADDIO

La cerimonia funebre si terrà sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Zero Branco. Èprevedibile, vista la testimonianza d'affetto dell'intera comunità zerotina, che la struttura sia troppo piccola per accogliere tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto ad Adriano. Ci saranno sicuramente i suoi amici, i primi a prestargli soccorso domenica pomeriggio dopo che si è accasciato al suolo durante una partitella all'oratorio. Ma ci sarà anche la giunta: «In questo momento difficile potremmo dedicare ad Adriano un qualche evento per potenziare la presenza di defibrillatori nel nostro territorio - conclude Durighetto - Sarebbe bello intitorarli a lui, che tanta positività ha portato nel nostro comune».

Giuliano Pavan

