Malore, bimbo di tre mesi si sente male durante la notte nella sua casa di Montebelluna. Rianimato e portato in ospedale a Verona, è morto dopo qualche ora

Bimbo di tre mesi colto da malore, è morto in ospedale. Il piccolo con appena tre mesi di vita, è stato soccorso giovedì notte, 5 ottobre, nella sua casa di Montebelluna per un arresto cardiaco. Immediata la chiamata dei famigliari al Suem 118. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochissimo tempo e hanno avviato le manovre di rianimazione. Il cuore del piccolo ha ricominciato a battere ed è stato trasferito prima all'ospedale Ca' Foncello in elisoccorso e poi a quello di Verona.

Dopo poche ore però, il bambino è morto.