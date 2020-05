Malore in azienda durante il turno: Ermens si accascia a terra e muore a 49 anni

CASTELCUCCO - Tragedia alla Progress Profile di Asolo. Questa mattina, giovedì 28 maggio, un operaio, Ermens Tessaro di Castelcucco, 49 anni , si è accasciato improvvisamente a terra per un malore durante il turno di lavoro. Immediatamente è stati soccorso dai colleghi, che hanno allertato il Suem. Rianimato per oltre venti minuti in azienda dagli operatori del 118, per Ermens non c'è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli. Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA