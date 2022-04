Malore in auto, guardia giurata muore a 62 anni: stava per andare in pensione

TREVISO - Un malore in auto ha stroncato la vita di Antonio De Marco, 62 anni, guardia giurata di Sicuritalia. Il dramma si è consumato ieri sera, 25 aprile, a Treviso, in via Tezzone davanti alla sede dei Canottieri del Sile. A dare l'allarme, poco prima delle 22, è stato un passante che si è accorto del corpo accasciato dentro l'auto di servizio. I soccorsi sono stati tempestivi ma il vigilante era già morto. Il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, causato probabilmente da un infarto. Antonio De Marco faceva la guardia giurata da oltre trent'anni ed era ormai prossimo alla pensione. Abitava a Treviso. Lascia la moglie e due figli. Un collega lo ricorda come "un gran lavoratore, una persona davvero in gamba".

APPROFONDIMENTI MANIAGO Malore per un operaio, un amico lo soccorre, ma è gravissimo PADOVA Muore a 59 anni all'improvviso nella sua casa: a trovarlo senza... FOLLINA Stroncato da un malore nel campo da calcio: il custode si accascia e... PORTO VIRO Cade in bici mentre lavora in azienda, Marco muore davanti agli occhi...