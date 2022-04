MOGLIANO - Malenotti sgomma ancora e il lusso sostenibile ha una nuova base nel Nordest. Si inaugura oggi a Mogliano Veneto (Treviso) la nuova sede di M Symbol Group, l'impresa che realizza capi d'abbigliamento esclusivi in pelle e nuovi materiali con la produzione di due ruote sotto lo storico marchio Matchless. La famiglia Malenotti, dopo la cessione della Belstaff, ha varato da anni una nuova fabbrica di abbigliamento forte già di altri due negozi a Monaco di Baviera e Milano (Londra riaprirà a breve), e ora lancia anche una rivoluzionaria bici elettrica. Prossimamente a far ruggire la M anche una moto elettrica, due ruote che hanno nel motore brevetti esclusivi che arrivano da un amore antico declinato anche in capi d'abbigliamento hollywoodiani indossati in passato da tanti attori e più recentemente da Tom Cruise nell'ultimo Mission Impossible 7 girato a Venezia.

«La nostra cultura spiega l'Ad del gruppo Michele Malenotti, 40 anni - nasce dall'imprenditoria locale legata alle aziende familiari: il coraggio di rischiare, la sensibilità storica, l'italianità. È importante per M Symbol tramandare i valori legati alla passione e alla storia del mondo della mobilità delle due ruote, unendoli a design e innovazione». Malenotti è stato forgiato dal padre Franco, matto per la moto, e ora insieme a lui (che cura lo sviluppo a due ruote) e al fratello Manuele ha reinterpretato quello spirito avventuroso. «La nuova sede di 4mila metri quadrati a Mogliano avrà un museo tutto nuovo con le moto Matchless più famose insieme alle nostre giacche iconiche legate a film di grande successo. Vogliamo che diventi un punto d'attrazione per tutti gli appassionati di due ruote del Nordest, il centro di una nuova motor valley, ma anche un nuovo concept verticale dove il cliente può fare un'esperienza a 360 gradi col brand col reparto per la customizzazione dei capi direttamente personalizzati». Nella sede di Mogliano uffici e anche i laboratori. «Qui sviluppiamo nuovi materiali sostenibili e pellami biodegradabili al 98% realizzati da concerie venete per i capi delle nostre nuove collezioni», spiega Malenotti. M Symbol Grouyp l'anno scorso ha quasi raddoppiato i ricavi raggiungendo i 4,2 milioni con un ebitda margin del 18,5%, e-commerce in crescita dell'89%. Il gruppo in totale ha 20 dipendenti diretti, 200 con l'indotto. Malenotti declina il suo lusso sostenibile anche su due ruote. «La nuova e-bike Model Y da 7mila euro testata da Arnold Schwarzenegger ha un sapore heritage ed è già in vendita all'estero - spiega l'Ad -. Nel corso dell'anno presenteremo due nuove e-bike, una realizzata in titanio e magnesio con brevetto nostro, l'altra sarà venduta in una sorta di valigia per assemblarla dove si vuole». E poi c'è da sgommare con le nuove Matchless: «Abbiamo appena sviluppato un nuovo brevetto per una moto elettrificata che realizzeremo con un player internazionale molto importante insieme a un modello più classico», spiega Malenotti che racconta anche la nuova avventura nel campo dell'alimentazione dopo quella di Bolgheri in Toscana: «Oggi inauguriamo a Mogliano anche il nostro food truck dove poter assaggiare piatti particolari e abbiamo in progetto di fare una Città del Vino anche in Veneto, all'ex Fornace Bertoli a Casale sul Sile (Treviso). Da poco il Comune ha approvato il progetto della Venice World Wine Town che racconterà le produzioni locali».

Pronti per la Borsa? «Ci stiamo lavorando, non è definito ancora niente di preciso, è un'opportunità di sviluppo».