di Mauro Favaro

TREVISO - Cinque ore di attesa su una sedia a rotelle con una vertebra rotta. È l’odissea vissuta venerdì pomeriggio da una 62enne di Quinto, colpita da tumore, nel pronto soccorso del Ca’ Foncello. La donna è arrivata in ospedale alle 15.30. È stata inquadrata come codice bianco. Ma fino alle 20.45 è rimasta in attesa del proprio turno. Solo verso le 21 è stata vista da un ortopedico, che dopo aver preso atto della frattura somatica D12, legata proprio alla neoplasia, le ha prescritto un busto.