Maila, 24 anni, stroncata dal male pochi mesi dopo le nozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARZO - Stava costruendo un futuro con l'uomo che amava. Nonostante la malattia, 4 mesi fa aveva sposato Stefano, decisa a lottare per i suoi sogni. Ma domenica, commessa 24enne di Tarzo, si è dovuta arrendere all'ospedale di Vittorio Veneto, dov'era ricoverata a causa di una malattia rarissima. La sua morte ha sconvolto le comunità.E' sempre stata una ragazza sana, vivace, intraprendente. Lavorava in negozio d'abbigliamento di Vittorio Veneto e aveva mille progetti in testa. Un anno fa aveva scoperto di soffrire di un malattia molto rara, contro la quale ha lottato fino all'ultimo. «A differenza di altri ragazzi della loro età, hanno avuto il coraggio di sognare» racconta il parroco di Tarzo,, che la conosceva bene. «Era splendida e ha avuto accanto un marito meraviglioso. Maila è stata coraggiosa» dicono papà Stefano, mamma Vania e i due fratelli Davide e Isaia.