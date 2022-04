In centro scatta l’ora del “Maggio Trevigiano”, un mese di grandi eventi

TREVISO - Cultura, sport, enogastronomia e folklore animeranno la primavera di Treviso grazie al corposo programma stilato dal Comune per il “Maggio Trevigiano”, un mese di eventi, manifestazioni e iniziative che vedranno protagoniste realtà, associazioni e imprese da tutta la Marca. Le vie e le piazze cittadine ospiteranno più di 30 appuntamenti in grado di esaltare le produzioni del territorio e favorire l’aggregazione dopo due anni di pandemia caratterizzati dal distaccamento sociale. Sarà dunque un inno alla ripartenza e alla socialità.

«Maggio sarà un mese di grande fermento per il nostro tessuto economico, culturale e sociale - sottolinea il sindaco Mario Conte - Siamo orgogliosi del fatto che tante associazioni e realtà del territorio abbiano scelto la nostra città per promuovere eccellenze, valori e “modi di fare” nell’artigianato. Di fatto avremo 30 giorni di eventi e iniziative, alcune delle quali di livello nazionale e internazionale, come l’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Eventi di questo genere rappresentano inoltre un elemento di pregio e di promozione del territorio che i tanti turisti che stanno visitando la città in queste settimane potranno apprezzare e conoscere, cogliendo aspetti anche inediti di Treviso e della Marca».

«Una città attrattiva e ricca di opportunità è una città che vive e dà respiro a tutti i settori, permettendo una ripartenza ancora più incisiva – commenta invece il vicesindaco Andrea De Checchi - Ringraziamo tutte le associazioni e le realtà del territorio che hanno voluto condividere le rispettive iniziative con la nostra Amministrazione, creando una ampia rete di sinergie. Grazie al Maggio Trevigiano si potrà avere un punto di riferimento e conoscere, di settimana in settimana, tutte le iniziative che si svolgeranno in città. Si apre così un nuovo modello di approccio alle iniziative in calendario che consentirà, come convenuto nei colloqui con le associazioni di categoria, la programmazione delle proprie attività anche a soggetti non direttamente coinvolti dall’evento».

IL PROGRAMMA

Tra i principali eventi da ricordare ci sono, a mero titolo esemplificativo e quindi non esaustivo: domenica 8 maggio “Cime Bianche Cime Verdi” promosso dall’Associazione Ea Congrega del Tabaro per valorizzare il “radicchio verdon da coltel”; il 14 e 15 maggio “Vinetia Tasting”, rassegna enoica fra degustazioni e banchi d’assaggio promossa dall’Associazione Italiana Sommelier del Veneto con le 100 migliori aziende vinicole venete, manifestazione a cui si affianca negli stessi giorni anche “Gourmandia" come mercato degli artigiani del gusto. Sempre il 14 e 15 maggio tornerà pure “Epocando”, un viaggio nella storia che animerà il tratto di mura da Varco Caccianiga a Porta Santi Quaranta, Bastione San Marco e Viale d'Alviano con gruppi rappresentativi di epoche storiche (9 velari e 33 tende) con 100 partecipanti e una grande sfilata verso Piazza dei Signori. E ancora, da giovedì 19 a domenica 22 tornerà la “Fiera Europea” lungo le Mura con bancarelle, mercatini e assaggi per assaporare gusti e tipicità europei. Dal 28 al 29 maggio, invece, l’Isola della Pescheria ospiterà il primo "Beer Festival" cittadino con 10 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia (di cui 4 trevigiani) e 5 gastronomie d'eccellenza per accompagnare le degustazioni. Infine, sabato 14 maggio in centro città passerà la “Coppa del Piave Revival”, gara di regolarità riservata ad auto storiche e moderne a cui seguirà domenica 22 maggio “The distinguished Gentleman’s Ride”, motoraduno a scopo benefico in Piazzale Burchiellati.