Federico Buffa e i Vip dello sport per il nuovo spin off trevigiano di Cortina Magazine

TREVISO - Serata glamour giovedì scorso, 19 gennaio, al Cantiere Art District con la presenza di Federico Buffa, il giornalista e storyteller di Sky. Ha raccontato come è nato Veneto Magazine e ha presentato i tre protagonisti di questo nuovo progetto editoriale: Mara Dal Cin, Fabrizio Ditadi e Andrea Vidotti. Ospiti d’eccezione del mondo dello sport Lorenzo Bernardi, mister Secolo del volley, il campione di ciclismo Pippo Pozzato vincitore di una Milano-Sanremo, Franco Dal Cin, il manager che portò Zico all’Udinese, l'imprenditrice Carla Pinarello e Tiziano Pasquali pilone del Benetton Rugby e della Nazionale.



Veneto Magazine è uno spin off di, la rivista che da 35 anni viene distribuita nella Perla delle Dolomiti.“A me piace raccontare le storie belle - ha dichiarato Federico Buffa - e questa è sicuramente una storia molto bella. Tre professionisti conosciuti e stimati nei loro rispettivi mondi professionali che decidono di mettersi assieme per realizzare un progetto editoriale di alto livello”.