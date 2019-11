di Davide Tamiello

Anche idelhanno dei trascorsi. E se della tappa trevigian a del ricercato numero uno in Italia, il capo dei capi di mafia Matteo Messina Denaro , vi è traccia solamente nelle dichiarazioni (affidabili o meno lo stabiliranno le indagini degli inquirenti) del collaboratore di giustizia Emanuele Merenda , ex esattore della criminalità organizzata, per i suoi due fiancheggiatori i riscontri sono decisamente più concreti. Da una parte, dall'altra: il primo, 52 anni, qualche anno fa comeaveva ricevuto un premio al, a Verona. Il secondo, invece, nel 2015 era stato arrestato a, dove si trovava con un carico di crostacei destinati a. L'accusa? Aver aiutato il boss nella sua fuga. Entrambi erano dei fedelissimi di Messina Denaro: il loro compito principale era quello di fare dadi. Erano loro, cioè, a portare agli affiliati le sue indicazioni. I loro trascorsi veneti