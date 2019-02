Maestro di inverno, pescivendolo d'estate in Norvegia: ora i racconti

di Laura Simeoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - È diventato famoso come il pescivendolo italiano in Norvegia che poi è il titolo del libro pubblicato dall'editrice Aurelia di Asolo. Massimo Toffoletto in realtà a Bergen, seconda città della Norvegia, ci è arrivato per caso, perché da studente non aveva ben chiari i confini geografici del nord Europa. Lui pensava di volare in Olanda. Ora, che di anni ne fa 47, torna tra i banchi del pesce due mesi d'estate, quando sospende l'attività di maestro elementare a Treviso....