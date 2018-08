Maestra assunta dopo 15 anni: «Ma la dobbiamo licenziare»

di Mauro Favaro

TREVISO - Venerdì firmerà il contratto a tempo indeterminato dopo. Ma nel giro di tre mesi potrebbe vederselo revocare. Praticamente unannunciato ancora prima dell'assunzione. «Per inseguire il sogno di fare l'insegnante, da 18 anni vivo lontana dalla mia terra e dai miei affetti spiega: sono sconfortata. Dopo 15 anni di gavetta, giusta e doverosa, per carità, quest'anno anch'io passerei di ruolo. Invece mi ritrovo con un pugno di mosche in mano». E' un paradosso. La strada, però, sembra segnata. Roberta, conseguito entro il 2001-02. Come i suoi colleghi, è stata inserita nelle graduatorie a esaurimento attraverso