Riprende l'alunno che le si scaglia contro: maestra aggredita in classe

di Annalisa Fregonese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ODERZO -lache, per la sorpresa e lo spavento, perde l’equilibrio e finisce a terra. Rimanendo così scombussolata da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza. È accaduto in una classe di unaopitergina. Un episodio dai contorni ancora poco chiari perché, come accade sempre quando si tratta di minori, la direzione scolastica non parla e in municipio non ne sanno nulla. L’episodio è avvenuto martedì, verso la fine di una lezione. Pare che la maestra abbia ripreso l’alunno, forse per un comportamento un po’ vivace. Nulla di che, accade in tutte le aule del mondo. Ciò che non succede invece è che il ragazzo, ormai grandicello,. Colta di sorpresa la donna è finita a terra: per fortuna vicino non c’erano oggetti o banchi e non si è fatta nulla. Non si sarebbe mai aspettata di essereper cui lo spavento ha avuto il sopravvento. Chi era presente riferisce che la donna tremava a causa dello spavento.