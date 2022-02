Madame nuova brand ambassador di Diadora: il video Manifesto sulle rive del lago di Revine Guarda

CAERANO DI SAN MARCO - Madame nuova brand ambassador di Diadora. L'azienda trevigiana ha stretto un accordo con Francesca Calearo, giovane cantautrice vicentina tra le più in vista nel panorama musicale italiano, facendone la protagonista della campagna video Manifesto che ha lanciato la stagione estiva 2022. Un progetto di grande impatto per lo storico marchio di Caerano presieduto da Enrico Moretti Polegato, girato sulle sponde del Lago di Lago a Revine, nel quale lei stessa assieme ad altri tre ragazzi, suoi amici anche nella vita reale, trascorre un giorno perfetto in un'atmosfera rilassante riscoprendo un senso di leggerezza e libertà all'insegna dello sport.



LA GITA

Una gita fuori porta in un luogo senza tempo, dove non esistono artifici, quasi un invito a riappropriarsi del momento senza pensare a quello che verrà dopo. «La voce narrante di questo sogno di un giorno di mezza estate è proprio Madame, le cui parole di accompagnamento alle immagini ci guidano in un viaggio sospeso tra sogno e realtà spiega una nota dell'azienda trevigiana un viaggio in cui non esistono maschere e possiamo vestirci solo di noi stessi. Un connubio che vede Diadora e Madame condividere non soltanto la stessa provenienza regionale, ma anche la voglia di vivere tutte le esperienze della vita, tra cui lo sport, nel modo più immediato e più indipendente possibile».



L'ESORDIO E POI

Dopo questo esordio, la partnership tra Diadora e la ventenne eclettica rapper autrice di brani quali Sciccherie, Tu mi hai capito e Perso nel buio, che ha al suo attivo collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Ghali, Marracash e Marco Mengoni, prevede nei prossimi mesi altre forme di espressione. Per quanto riguarda la collezione indossata dai protagonisti del video, viene rispecchiata una tendenza all'essenzialità, grazie a linee pulite e colori tono su tono dall'effetto délavé. La capsule è composta da Jogger, hoodie e t-shirt dal taglio morbido, prodotti in Italia in cotone organico certificato. Il video con Madame e i suoi tre amici Alessia Miconi, Letizia Calveyrac e Kristian Andonov, nasce dal concept congiunto tra Diadora, Christian Cinetto, che ha curato anche riprese e regia, e la stessa Madame. La direzione della fotografia è stata affidata a Gianluca Palma, la colonna sonora è di Nicolas Biasin aka BIAS, produttore della cantautrice.