La trevigiana Macrolux illumina la Torre Helka di Parigi

SAN VENDEMIANO - Macrolux, società della illuminotecnica di San Vendemiano, ha sottoscritto un contratto per la fornitura di prodotti per l'illuminazione per la Torre Hekla, di Parigi, firmata dall'architetto Jean Nouvel. L'edificio, nel quartiere direzionale «La Défense», si estenderà per 48 piani su 220 metri d'altezza e, una volta ultimata, sarà la seconda costruzione più alta della capitale francese. Il valore della commessa per Macrolux è di circa 1 milione di euro.

