TREVISO - Il mondo della pallacanestro trevigiana piange la prematura scomparsa di Fabrizio Vecchio, storica figura della palla a spicchi di Marca, mancato sabato, colto da un infarto nella sua abitazione. Classe 1965, arbitro nazionale dal 1989 al 2007, ha diretto incontri sino alla serie B1 maschile ed anche in serie A1 femminile.

CONOSCIUTO

La figura di Fabrizio Vecchio è però ricordata soprattutto per la sua lunga presidenza, dal 1990 al 2006, nel GAP (il Gruppo Arbitri ed ufficiali di campo della Provincia di Treviso) che ha prima costruito e poi rinnovato, trasformandolo in un gruppo che è diventato uno dei migliori e numerosi Gruppi di tutta la penisola. Lo ricorda così il castellano Roberto Pinto, arbitro nazionale che nel 2006 subentrò alla presidenza di Vecchio. «Fabrizio era una persona eccezionale e tutti noi arbitri, delle generazioni successive, siamo a lui grati per quanto fatto. Persona che amava la vita, piena di entusiasmo e che era molto professionale dentro al campo. Mi mancheranno le sue risate e la sua voglia di sapersi divertire ed il suo saper staccare la spina una volta terminate le gare quando ci proponeva di andare a concludere la serata assieme».



Fabrizio Vecchio viveva a Treviso ed era molto conosciuto da tutti gli addetti ai lavori anche perché per anni ha svolto il ruolo di istruttore, insegnando alle nuove leve il difficile mestiere dell'arbitro. Ma era una persona parecchio conosciuta e benvoluta anche a livello lavorativo, operando presso la struttura Inps cittadina oltre che per la sua attività di commerciante di pietre preziose. Negli ultimi anni, si stava dedicando all'import - export di vini dalla Repubblica Ceca, nazione di origine di sua moglie. «Ricordo ancora quella volta che mi prese in disparte - continua Roberto Pinto - e mi confidò di voler lasciare l'incarico della presidenza del GAP, venendo in me la persona che poteva continuare il suo ottimo lavoro che aveva svolto in quegli anni».

IL RICORDO

Anche il trevigiano Paolo Benedetti, ex arbitro e da fine 2019 alla guida dei fischietti del Veneto, ricorda con emozione quanto ha dato Fabrizio a tutto il movimento. «Si può assolutamente affermare che il Gap di Treviso è stato creato proprio da lui e dalla sua passione per la pallacanestro» afferma Benedetti che rammenta con piacere gli anni trascorsi al suo fianco a Treviso. «Ci ho lavorato assieme per 12 anni e mi ha fatto crescere parecchio». Fabrizio Vecchio lascia la moglie e due figlie oramai maggiorenni mentre al momento non è stata decisa la data del rito funebre che con molta probabilità non verrà celebrato prima di questo fine settimana.