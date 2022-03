Lutto alla Cgil: il leader sindacale Franco Baggioli si è spento a soli 66 anni

TREVISO - Giornata di lutto, quella dell'8 marzo, per la CGIL di Treviso. Ieri, infatti, è improvvisamente venuto a mancare a soli 66 anni Franco Baggioli, storico sindacalista della sigla trevigiana nella quale ha militato per oltre 40 anni, ricoprendo diversi ruoli di rilievo. A dare la triste notizia è stato Mauro Visentin, Segretario generale della CGIL di Treviso, che si è subito stretto intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

“Se n’è andato un compagno la cui statura morale, preparazione e serietà, nonché tangibile passione per i valori democratici e del sindacato hanno rappresentato la cifra della sua vita nella e per la CGIL trevigiana e sono stati e lo sono tutt’ora di grande esempio per chi ha attinto dalla sua eredità nelle diverse fasi del suo percorso sindacale e per coloro che verranno - lo ricorda Visentin -. Ai suoi cari la vicinanza e l’affetto di tutta la nostra organizzazione”.

Baggioli, originario di Pieve di Soligo e residente a Preganziol, lascia la compagna Cinzia e la figlia Giulia. L'ultimo saluto si terrà all’obitorio di Treviso venerdì 11 marzo dalle ore 9 alle 10 in forma privata, poi la cremazione. In accordo con la famiglia la CGIL sta comunque organizzando una commemorazione all’Auditorium di Via Dandolo per la mattinata di sabato 19 marzo.

L'attività sindacale

A soli vent’anni aveva iniziato il suo percorso sindacale all’interno della CGIL trevigiana come funzionario della FILLEA, mentre nel 1979 era passato alla FILCAMS nel comprensorio di Treviso e della Sinistra Piave. Successivamente, e fino a fine 1987, era stato Segretario generale dell’allora FILCEA, oggi FILCTEM. E ancora, dal 1988 aveva seguito la sede di Treviso dell’ETLI VIAGGI, l’agenzia della CGIL che si occupava di turismo sociale e e incontri tra sindacati internazionali.

Dieci anni dopo lo troviamo invece nell'organizzazione di Servizi Treviso, la società nata nel 1994 per la gestione dei CAAF; mentre nel 2002 era stato eletto segretario generale della SLC Treviso, sigla dei lavoratori della carta e della comunicazione (carica ricoperta per due mandati consecutivi) per poi entrare nel 2010 nella segreteria provinciale della FIOM dove era rimasto fino al pensionamento avvenuto nel 2017. Infine, nel 2018 era stato eletto quale Segretario della Lega Intercomunale di Mogliano Veneto dello SPI CGIL, oltre che membro della Direzione provinciale.