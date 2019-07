È arrivato Bernardo, il lupo della casera ​sulla dorsale Cavallo-Cansiglio

di Francesca Giannelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLCENIGO (PORDENONE) - Il lupo è arrivato a Polcenigo. Dopo diversi ritrovamenti di tracce, negli ultimi giorni si è fatto vedere da alcuni alpini del gruppo Ana del paese, che stavano trascorrendo un paio di giorni nella tranquillità della montagna, sulla dorsale Cavallo-Cansiglio. Proprio in quella zona, gli alpini di Polcenigo gestiscono una casera, aperta dalla primavera all'autunno, per ospitare amici e passanti in cerca di ricovero ed organizzare passeggiate al fresco della montagna. Un...