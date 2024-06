MASERADA (TREVISO) - Il giovane lupo che da almeno due settimane si aggira seguendo l’asta del Piave tra Maserada, Breda e Spresiano, va allontanato. L’indicazione è arrivata nei giorni scorsi dall’Ispra (Istituto superiore per la ricerca ambientale) che ha comunicato alla Provincia come muoversi per gestire al meglio l’esemplare di una specie protetta, ma che non può restare in un’area troppo antropizzata. Inoltre il lupo è visibilmente ferito, anche negli ultimi avvistamenti sembrava zoppicare. Ma gli esperti, evidentemente, non lo ritengono un problema particolarmente grave visto che l’esemplare continua a muoversi e a nutrirsi. In tutti questi giorni non sono state segnalate aggressioni ad animali da allevamento, cortile o di compagnia. Segno evidente che le prede tra la bassa boscaglia che circonda il Piave abbondano. Così come i ripari. Insomma: il giovane lupo, tutto sommato, sta dimostrando di non trovarsi poi così male in pianura. Ma è meglio se ritorna da dove probabilmente è arrivato, sul Cansiglio.

LE INDICAZIONI

L’Ispra ha quindi illustrato agli specialisti della Provincia come muoversi. L’animale non va, al momento, catturato. Ma allontanato. E l’incarico è stato affidato agli agenti della Polizia Provinciale che, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, nelle ultime settimane hanno diligentemente annotato ogni avvistamento. Assieme a loro opererà anche la Polizia Provinciale di Vicenza. Le strategie per allontanare il lupo da un’area consistono essenzialmente nel creare le condizioni per non farlo sentire più al sicuro. Si provvederà, insomma, a “spaventarlo” con suoni e particolari botti provocati da una strumentazione in dotazione agli agenti. Le operazioni verranno eseguite principalmente di primo mattino, quando il sole non è ancora completamente sorto, e all’imbrunire e si svolgeranno in quelle zone dove è più probabile la sua presenza per via degli avvistamenti verificati o delle tracce biologiche e sul terreno. Si procederà in questa maniera per due settimane. Se l’esemplare non si sarà allontanato, allora l’indicazione è di provare a catturarlo per poi spostarlo di forza.

L’APPELLO

Nel frattempo restano ancora valide le ordinanze emesse dai comuni di Maserada e Spresiano con cui i sindaci chiedono ai residenti di non lasciare cibo incustodito all’aperto, come le crocchette per cani e gatti. E, soprattutto, di tenere i bidoncini dell’umido in luoghi protetti evitando così di attirare l’esemplare con la prospettiva di avere cibo facile. Altro avvertimento: non lasciare animali da compagnia in libertà ma, possibilmente, farli dormire di notte al riparo, in casa. E ancora: segnalare ogni avvistamento al Centro di Recupero della Fauna Selvatica (chiamando il 320/4320671) o ai Carabinieri Forestali. Infine il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra ha aggiunto: «Se avvistato, non seguire né interagire in alcun modo con l’esemplare». A questo elenco si aggiunge un’altra, fondamentale, raccomandazione: non prendere iniziative di alcun tipo per invogliare il lupo a lasciare la zona. A questo penseranno le guardie provinciali e gli esperti che si stanno occupando di tutta la questione.