Effetto lupi: ormai in estinzione i mufloni reintrodotti sul Col Visentin

VITTORIO VENETO - Gli uomini hanno cercato di forzare la natura, ripopolando la montagna con una specie ormai sparita, quella dei. Ma la natura non si fa comandare, e i, la montagna che sovrasta il Comune di Vittorio Veneto a cavallo tra le province di Treviso e di Belluno, si sono dimezzati. Colpa, se così si può dire, dei lupi; anch'essi importati dall'uomo, ma una ventina di anni prima.I mufloni, della famiglia degli ungulati alla quale appartengono ad esempio cervi, cinghiali e caprioli, è stata messa a dura prova, nell'ultimo anno, dalla presenza del carnivoro ormai da tempo certificato qui come in altre montagne venete. Negli ultimi tempi, tra i boschi e le praterie del Col Visentin la presenza del lupo si è intensificata, come testimoniato dalle foto-trappole e non solo. In quota, i lupi negli ultimi dodici mesi hanno fatto strage di mufloni.