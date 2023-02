Lupa investita a Belluno: giorni con il fiato sospeso, poi ha iniziato a camminare da sola

Lupacchiotta investita sabato 4 febbraio in provincia di Belluno, l'animale è stato trasferito al Centro di Recupero Animali Selvatici della Provincia di Treviso. La lupa era stata subito soccorsa dagli esperti bellunesi e poi recuperata e messa in cura nell’ambulatorio del veterinario del CRAS, il dottor Marco Martini.

La lupa, apparsa subito in condizioni serie, è stata tenuta sotto osservazione fino a ieri sera e, dopo aver effettuato le dovute analisi e la risonanza magnetica, visto il quadro in miglioramento, si è scelto di spostarla al CRAS gestito ora direttamente dalla Polizia Provinciale. Ancora sotto osservazione, ieri la lupa riusciva a camminare in autonomia, dando dunque segni di ripresa e speranza.