​Lupo Bernardo fa capolino alla Maratona Piancavallo-Cansiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Il lupo Bernardo è stato avvistato ieri mattina - poco dopo l'alba - lungo il percorso della maratona Piancavallo-Cansiglio. Ad accorgersi della presenza dell'animale non sono stati alcuni dei maratoneti, ma un gruppo di organizzatori che, al mattino molto presto, stava sistemando uno dei posti di ristoro per i maratoneti. Il lupo è stato visto in lontananza all'interno del bosco proprio nell'area dove è stato preparato un punto ristoro della nota gara nella zona più a sud rispetto...