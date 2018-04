Emergenza lupi, e se a proteggere le greggi andassero i disoccupati?

di Gabriele Zanchin

CRESPANO - Contro iarrivano. Una nuova strategia finanziata dalla Regione per cercare di aiutare i malgari a difendersi dai lupi. L'iniziativa è stata presentata mercoledì sera a Palazzo Reale durante una riunione organizzata dall'Aprolav, l'associazione dei produttori di latte insieme alla Regione Veneto- assessorato agricoltura caccia e pesca- e rivolta ai malgari del Massiccio del Grappa è del Monte Cesen che sono più di una trentina.Una riunione che si tiene ogni anno prima dell'alpeggio ma quest'anno ha avuto un argomento in più e cioè l' informazione per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. Il dottor Emanuele Pernechele ha spiegato le direttive regionali in aiuto ai malgari. Tra queste appunto: L'impiego di soggetti disoccupati per fare i guardiani notturni di mandrie e greggi durante l'alpeggio. Il funzionario regionale ha anche spiegato ai presenti che si tratta di un progetto finanziato così come sono finanziate anche le altre iniziative e cioè l'acquisto di cani da guardia ( ce ne sono dieci a disposizione), recinzione elettrificata, dissuasori faunistici...