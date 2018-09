Le note e le parole del leader dei The Kolors, fanno rivivere Ludovica

di Laura Bon

MONTEBELLUNA - Erano gli ospiti più attesi ed è stato con loro, i “The Kolors”, che la serata organizzata l’altra sera al Palamazzalovo di Montebelluna per raccogliere fondi volti a realizzare “Il sogno di Ludovica” Visentin, morta nel maggio del 2017 di tumore, ha raggiunto, di fronte a quasi un migliaio di spettatori, il picco dell’emozione. Perché di lei il leader del gruppo, Stash, idolo delle ragazzine, ha parlato con lo stato d’animo di chi ha conosciuto nel profondo la studentessa, ad Aviano come nella casa di Selva, e che da lei si è fatto conquistare. «Quel momento mi ha cambiato la vita - ha detto Stash in relazione al primo incontro, nel 2016, guardando un fenicottero rosa (simbolo di Ludo) - Ludovica è la persona che penso tutti i giorni e ogni giorno dedico a lei tre preghiere. Carolina (la mamma di Ludo, ndr), che per me è diventata una seconda mamma, lo sa. Con il tempo mi sono reso conto che mi ha insegnato la positività».