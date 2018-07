+++ I particolari sul Gazzettino del 1. agosto +++

JESOLO - Nel primo pomeriggio è stato avvistato un cadavere in mare: è il corpo diera al largo di Jesolo, a circa 3 miglia dalla costa. Le ricerche di Miotto si erano concentrate al largo di Cortellazzo, con la capitaneria di porto e i vigili del fuoco impegnati a perlustrare un ampio tratto in corrispondenza della foce del Piave.Luciano Miotto è caduto sabato scorso in acqua davanti asotto gli occhi della compagna, per un improvviso malore. Il sub scomparso è l'ex vicepresidente di, 59 anni di San Donà, titolare con il fratello Carlo della, azienda trevigiana che produce macchine e sistemi per lavanderieGli uomini della Capitaneria sospettano che Miotto, dopo un primo malore, abbia tentato di risalire in barca in fretta. Proprio quel tentativo irruente potrebbe averlo tradito. «Servono specifiche attenzioni quando si torna in superficie - spiegano gli esperti della- risalire troppo in fretta non permette di compensare la pressione dell’acqua, provocando gravi problemi».