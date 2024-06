TREVISO - L'ad Massimo Renon, a seguito di un accordo raggiunto con Benetton Group, lascerà consensualmente l'azienda alla fine del suo mandato. «Con la piena approvazione del bilancio 2023, avvenuta all'unanimità e in un clima di trasparenza e collaborazione, l'azienda e l'ad uscente - precisa una nota del gruppo - hanno preso reciprocamente atto della chiusura di un ciclo, che terminerà il prossimo 18 giugno». «Desidero ringraziare l'azienda e tutti i miei collaboratori per il prezioso supporto ricevuto e per il sostegno dimostratomi per tutta la durata del mio mandato», ha dichiarato Renon. Come preannunciato, il prossimo ceo sarà Claudio Sforza che, assumendo l'incarico a valle dell'assemblea del 18 giugno, lavorerà al piano di riorganizzazione e rilancio che vede già impegnato il gruppo Benetton.