TREVISO - Benetton Group: il piano di rilancio non ha funzionato, la perdita operativa di circa 100 milioni nel 2023 ha spiazzato il presidente e fondatore Luciano Benetton, pronto all’addio, ma Edizione, l’holding di famiglia guidata dal figlio Alessandro, è pronta a ripianare il passivo finale che sarebbe oltre i 200 milioni e a iniettare nuove risorse per 260 milioni nei prossimi anni per rilanciare l’azienda dell’abbigliamento da cui tutto è partito quasi 60 anni fa. Edizione ha già individuato il nuovo amministratore delegato che prenderà il posto probabilmente già a giugno di Massimo Renon. Arriverà un manager con competenze sia industriali che finanziarie che sta già mettendo a punto il piano di rilancio per un gruppo in perdita da troppo tempo e che nel 2023 doveva raggiungere il pareggio operativo. Nello scorso luglio sarebbero arrivate le ultime rassicurazioni: il “rosso” si era quasi prosciugato e ammontava a circa 13 milioni. Ma nei mesi seguenti la situazione si sarebbe aggravata sul versante dei costi con un fatturato aggregato sempre inchiodato intorno al miliardo.

ALLO SCOPERTO

Una situazione venuta allo scoperto a sorpresa con un’intervista di Luciano Benetton al Corriere della Sera per annunciare il suo addio al gruppo fondato con la sorella Giuliana e i fratelli Gilberto e Carlo nel 1965. Una lunga intervista, quasi uno sfogo, per spiegare i motivi del suo passo indietro e un'accusa ai manager colpevoli di aver nascosto «un buco di bilancio drammatico» attorno, a suo dire, a 100 milioni. Parole che l'Ad non commenta ma alle quali si dice pronto a rispondere per vie legali.

«Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola», una delle dichiarazioni al Corriere di Luciano Benetton uscito dall'azienda nel 2012 «con la società - ricorda - in salute, un fatturato di 2 miliardi e in utile, anche se la logica dice che si può sempre fare meglio». Poi il rientro nel 2018, «solo dopo una forte insistenza da parte di mio fratello Gilberto, poco prima della sua scomparsa». Un anno che segnò la famiglia anche per la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Nel 2020 l'arrivo del nuovo Ad. «La scelta cade su un candidato che viene dalla montagna, mi fa simpatia, mi dico “scarpe grosse cervello fino". In più si presenta con apparente volontà di capire e farsi carico dei problemi, compresa la compagine manageriale da integrare», racconta Benetton che il 13 maggio ha compiuto 89 anni. Ma spuntano i primi dubbi con «una telefonata accorata di un conoscente» che suggerisce «di non proseguire con questa persona perché la definisce assolutamente non idonea». Ma si va avanti con l’Ad e la sua squadra, nuovi manager, accusati dai sindacati di supponenza alla “Marchese del Grillo”. Il Covid scompagina ovviamente tutti i piani e fa cambiare le strategie. L’obiettivo triennale per il pareggio viene spostato al 2023. E si arriva al «23 settembre dello scorso anno», quando «viene accennato a qualche problema ma in modo tenue». L'epilogo è pochi mesi dopo con la «bomba che scoppia» e uno «shock che ci lascia senza fiato», assicura al Corriere Luciano Benetton.

NESSUNA VORAGINE

A Ponzano Veneto, vicino a Treviso, dove ha sede il gruppo, è allarme tra i sindacati, che comunque sono consapevoli che il rosso in bilancio non è così «grande». «Una perdita significativa rispetto alle previsioni del piano triennale ma non un buco», la definiscono anche da Edizione, la cassaforte di famiglia. La holding - che tra le sue partecipazioni ha Generali, Mediobanca, Cellnex, Mundys, Avolta (l'ex Autogrill-Dufry) - è pronta alla «necessaria discontinuità» nella gestione manageriale e a intervenire, nei prossimi anni, con 260 milioni di euro a sostegno del piano di riorganizzazione e rilancio di Benetton che comunque nel 2023 potrebbe chiudere con un “rosso” definitivo intorno ai 220 milioni dopo svalutazioni e altre pulizie di bilancio. L’intervento di Edizione potrà avvenire sia con un aumento di capitale, che con altre forme finanziarie. D'altro canto, «Edizione - spiegano fonti del gruppo - ha sempre supportato la società, 350 milioni di euro solo negli ultimi 3 anni, e continuerà a farlo nei prossimi anni». Negli ultimi due lustri addirittura l’impegno di Edizione avrebbe superato il miliardo.

L’attenzione ora è al 18 giugno con l'assemblea che segnerà l'avvio del nuovo corso, l'ennesimo (di Ad ne son passati molti dalle parti di Ponzano), con l’elezione di un nuovo presidente (che potrebbe anche essere esterno alla famiglia) e di un nuovo cda, da cui uscirà anche la nomina del nuovo top manager che dovrà dare la sterzata attesa da anni per chiudere una crisi che si trascina da anni per un gruppo che ha fatto la storia dell’abbigliamento in Italia e che, secondo i dati del 2022 (quelli del 2023 non sono noti), è in 80 Paesi nel mondo e conta più di 3.700 negozi. Un marchio conosciutissimo globale che, sistemata questa crisi, potrebbe attirare un nuovo partner. E quella delle alleanze è la strategia già collaudata con successo da Alessandro Benetton con Abertis e Autogrill.