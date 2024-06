TREVISO - Era l'anima del negozio di frutta Antonioli. Lucia Pasqualin è morta a 54 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia che non le ha lasciato scampo. Una notizia che ha lasciato attoniti i numerosi clienti del negozio: «Una bravissima signora, molto seria - affermano -. La ricordo dietro al banco, aveva sempre un buon consiglio da dare e una parola gentile».

Chi era Lucia Pasqualin

Da qualche tempo lavorava al fianco del cognato Massimo Antonioli nel negozio di frutta e verdura di Borgo Cavour, attività fondata nel 1960 da Ferruccio. Era stato proprio lui ad introdurre Lucia nella sua attività. «Dopo che Ferruccio si era ritirato, lei era andata a dare una mano a Massimo - ricorda un negoziante della zona -. Ed ora gestiva il locale insieme a lui, stava dietro al banco. Era una cara signora, molto seria». «Portava gentilezza e tanti sorrisi in questo negozio - aggiunge un altro cliente -. Sapeva come trattare chi entrava dando anche i giusti consigli». «Era molto brava, siamo davvero dispiaciuti», afferma una signora. A ricordarla è anche l'associazione di Borgo Cavour: «Cercheremo di ricordarla - afferma il presidente Vincenzo Dal Zilio - Era sempre presente dietro al banco, era una gran lavoratrice. Non ci sono parole. Esprimiamo la massima vicinanza alla famiglia».

Originaria di Lovadina di Spresiano, Lucia era molto conosciuta anche in questa zona dov'è cresciuta e dove ogni tanto tornava per stare accanto ai genitori e ai fratelli. Suo papà Marcello è stato consigliere comunale dal 2000 al 2005. «È una famiglia conosciuta, originaria di Lovadina - spiega il vicesindaco Giuseppe Mestriner -. Conosco bene il papà perché siamo stati in politica nello stesso periodo. Un grande dolore, siamo vicini alla famiglia».

La raccolta fondi

Sposata con Alberto, consulente tecnico trevigiano nel campo automobilistico, Pasqualin era un'amorevole mamma per Anna e Davide. Era molto attenta a tutto ciò che riguardava il mondo dell'infanzia tanto che, per l'ultimo saluto, i famigliari hanno chiesto non fiori ma donazioni per l'associazione Sogno di Stefano che si occupa di aiutare i bimbi malati di rene ad avere una vita normale favorendo la ricerca scientifica ed impegnandosi a sostenere i loro bisogni educativi e psicologici. Il funerale si terrà domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Lovadina.