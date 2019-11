di Annalisa Fregonese

SAN POLO (TREVISO) - Non ce l'ha fatta, 41 anni, colpito quasi due mesi fa da un grave. Il suo cuore ha resistito a lungo ma ieri, domenica, ha cessato di battere. Un dramma per la piccola Anna, la sua figlioletta di appena sette mesi; per la moglie Manu, per i genitori Adriano e Flavia, il fratello Alessandro. Il malore fatale aveva colpito Luca Zaninotto mentre era in cortile, a casa sua, in via Guizza. Era arrivato del tutto inaspettato, senza che l'uomo avesse mai sofferto prima di alcun disturbo.