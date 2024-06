Elezioni, Luca Zaia (con la moglie) tra i primi nel seggio di San Vendemiano: «Diamo un bel segnale di civiltà e andiamo a votare»

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Europee e amministrative, il governatore Luca Zaia è arrivato tra i primi oggi, 8 giugno, fuori dal seggio delle scuole di San Vendemiano. Ben 10 minuti prima delle 15, orario di apertura. Accompagnato dalla sua consorte Raffaella Monti ha votato sia per le elezioni europee, sia per quelle amministrative. «E' un diritto che noi abbiamo come cittadini e qualcuno ha dato la vita per un diritto che a qualcuno veniva negato - ha detto -. Diamo un bel segnale di civiltà e andiamo a votare». (video di Pio Dal Cin)