Cittadella della Sanità di Treviso, l'inaugurazione IN DIRETTA. Presente il governatore Luca Zaia

TREVISO - Inaugurata la Cittadella della salute di Treviso. Taglio del nastro con le autorità e il governatore del Veneto, Luca Zaia, questa mattina, 29 dicembre . Una cerimonia che ha visto l'apertura ufficiale del nuovo monoblocco che però andrà a regime progressivamente.

Cittadella della sanità, la nuova struttura

TREVISO - Il progetto definitivo è stato approvato in sede di Conferenza dei servizi il 14 giugno 2017. Una struttura con una hall con sei piani a vista con una pensilina che parte accanto al Pronto soccorso, per una superficie di circa 60 mila metri quadri. Il "nuovo ospedale" di Treviso è stato realizzato con un investimento di 271 milioni di euro in regime di project financing. La cittadella ospita il settore operatorio centralizzato, 438 posti letto ad alta tecnologia e alta intensità di cura. Le camere sono 338 tra singole e doppie, 66 per la terapia intensiva per i pazienti adulti e 34 per quella neonatale e pediatrica. A questo si aggiunge anche un ingresso diretto all'area riservata alla cura della donna e del bambino dove ci sono 50 posti letto, 10 sale parto (di cui 2 per il parto in acqua) e 2 sale operatorie per il taglio cesareo, il nido e la terapia intensiva: una sorta di ospedale nell'ospedale.

Il livello A si articola su una superficie di 13.700 metri quadri e ospita il laboratorio analisi, la radioterapia, la rete di distribuzione delle merci e degli approvvigionamenti ai reparti, le sottocentrali tecnologiche, gli spogliatoi e la mensa dipendenti. Il secondo è destinato ai percorsi di emergenza-urgenza: qui ci sono la radiologia interventistica, il blocco operatorio unificato e le terapie intensive e subintensive. Poi c'è il livello C che è dove visitatori e pazienti possono rivolgersi alle unità di diagnostica per immagini ambulatoriali. Sullo stesso piano, nel blocco est c'è l'area materno infantile. Gli altri tre livelli (D, E, F) sono dedicati alle degenze chirurgiche e specialistiche su una superficie di 19.500 metri quadrati: ci sono 4 settori con moduli che ospitano studi medici, sale d'attesa, sale colloquio e posti letto.