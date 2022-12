Cittadella della salute di Treviso, domani l'inaugurazione in diretta Facebook, con il governatore Luca Zaia

TREVISO - Inizia il conto alla rovescia per il taglio del nastro. Sarà inaugurata domani, 29 dicembre, la Cittadella della Salute di Treviso. All'inaugurazione anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Il via alla cerimonia per il nuovo e innovativo ospedale di Treviso alle 11. E per permettere a tutti i cittadini di prendervi parte, seppur in forma virtuale, l'inaugurazione sarà trasmessa in diretta su Facebook sulla pagina ufficiale dell'Usl 2 e sarà visualizzabile al link: https://www.facebook.com/ulss2marcatrevigiana .