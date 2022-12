Zaia: «Covid, sbagliato togliere le mascherine negli ospedali. Lega, nessuno mi ha chiesto di fare un passo indietro»

TREVISO - «Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che si possa ipotizzare di togliere le mascherine all'interno degli ospedali». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite del Caffè della domenica su Radio 24. «Va bene allentare le misure sul Covid ma sempre monitorando la situazione, il virus di oggi non è più il virus del 2020 quando comparse in Veneto e diede non pochi problemi», ha specificato il governatore.

Le tensioni in Lega

Zaia ha poi toccato il tema delle tensioni nel Carroccio. «Dalla Lega non mi ha chiesto nessuno di fare un passo indietro. Faccio quello che devo fare, negli interessi del Veneto, ho molte partite e dossier importanti - ha detto - Decisamente non mi ha mai chiesto nessuno di scrivere libri o parlare di temi etici come qualcuno vorrebbe fare credere».

La lista Fedriga

«Il fatto che Massimiliano Fedriga corra con una lista personale non è un problema in più per la Lega di Matteo Salvini» ha aggiunto Zaia ricordando che «io ho sempre corso con una mia lista da quando ero in Provincia ed ho sempre dimostrato che non era mai un tema per il partito. Io ho avuto il 77% dei voti dei veneti e di certo la Lega non era al 77% in Veneto».