Castelfranco. Luca Zaia sulla parità di genere: «Oggi la meritocrazia non premia le donne e questo non va bene» Video

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Luca Zaia a Castelfranco Veneto ha presentato questa mattina, 10 maggio, il suo libro "I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta" nella sala convegni dell'hotel Fior. La presentazione è stata inserita in una mattinata di approfondimento organizzata da Confartigianato sul tema del lavoro, dell'artigianato e dell'occupazione femminile. Ed è proprio su quest'ultimo tema in particolare che si è concentrato il governatore in questo suo intervento.