Zaia in diretta: «Veneto, dati da zona rossa, Rt ha un timido calo»

Il governatore Luca Zaia fa il punto dalla sede della Protezione Civile di Marghera sulla situazione Covid 19 in Veneto oggi venerdì 19 marzo. Al centro dell'incontro il piano per la ripresa delle vaccinazioni con il siero Astrazeneca dopo il via libera dell'Ema, ieri pomeriggio. Oggi è stato ufficialmente revocato dall'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, il divieto temporaneo di somministrazione del vaccino.

Il bollettino di oggi

Nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 1917 (tasso di incidenza del 4,33%). Il numero totale dei positivi da febbraio 2020 è di 362.925, le persone attualmente positive sono 37.613. Ricoveri per Covid: 1829 (+8 rispetto a ieri), di cui 1610 in area non critica (-0) e 219 (+8) in terapia intensiva che si commano agli 284 non Covid in terapia intensiva. Morti: 23 in più nelle ultime 24 ore (totale 10.318). L'Italia è il quinto Paese al mondo per mortalità da Covid. L'Rt è all'1,25%: timido calo ma si conferma la zona rossa.

Anticorpi monoclonali

Ne parla la professoressa Tacconelli di Verona: