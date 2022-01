Zaia in diretta: 6.846 nuovi positivi (ma ieri era festa) e 33 morti alla vigilia del rientro in classe

VENEZIA - Il governatore del Veneto, Luca Zaia, fa il punto sull'emergenza Covid dalla sede Protezione Civile di Marghera nelle giornate in cui il Veneto è tornato a registrare aumenti recordi nei nuovi casi di positivi al Covid-19. Una situazione preoccupante alla vigilia della riapertura delle scuole dopo le festività prevista per lunedì 10 gennaio, ma l'Ufficio Scolastico Regionale ha ribadito che non intende tornare indietro dalla didattica in presenza. Oggi poco più di 6.846 contagi (ma ieri era una giornata di festa).

Bollettino

Tamponi rapidi oltre 14 milioni di rapidi e 8 milioni quelli molecolari. Nelle ultime 24 ore 6.846 positivi nuovi (38.844 tamponi fatti con un'incidenza del 17,34%, più bassa della media nazionale). Ricoverati per Covid 1680 (+153) di cui 1475 in area medica e 205 in terapia intensiva. I decessi ieri sono stati 33 per un totale di 12.520 morti. Vaccinazioni: siamo all'87,8%, ieri quasi 26.000 nuove inoculazioni.