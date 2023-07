Percorso tra le Colline Unesco, Luca Zaia: «E' il nostro Cammino di Santiago» Video

VIDOR (TREVISO) - Un percorso tra le Colline Unesco del Prosecco, Luca Zaia: «Sarà il nostro Cammino di Santiago». Una "via" che si compone di 51 chilometri da percorrere in circa 19 ore. «Io l'ho fatto a tratti, ma ora lo percorrerò interamente andando a visitare tutti i locali che vi si affacciano - spiega il governatore - 51 chilometri che costituiscono quella che viene definita la "Compostela", cioè un percorso in cui, entrando in una trattoria, in un bar, in qualche ufficio della pro loco o in una parrocchia, ti viene certificato il passaggio con un timbro e con la possibilità, se ci si vuole fermare, di fare quattro tappe». Per Zaia «un itinerario perfetto per un fine settimana immerso nella natura e nei panorami certificati dall'Unesco».

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche