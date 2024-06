Elezioni. Luca Durighetto confermato sindaco di Zero Branco, la festa con il lungo abbraccio alla nonna: «Quando compirò 100 anni, mio nipote indosserà la fascia»

di Mauro Favaro

ZERO BRANCO (TREVISO) - Un lungo abbraccio alla nonna, che la settimana prossima compirà 99 anni. Luca Durighetto, 42 anni, ha festeggiato anche così la conferma a sindaco di Zero Branco per il prossimo lustro. La nonna paterna, Elena Favaretto, l’ha raggiunto all’ingresso della palestra dove erano già partite le celebrazioni per la vittoria alle elezioni comunali di sabato e domenica. «Sono tanto contenta – spiega lei – anche perché vuol dire che mio nipote indosserà la fascia di sindaco quando compirò 100 anni». In quell’occasione gli auguri del primo cittadino ai centenari di Zero Branco saranno ancora più speciali. Durighetto, sostenuto dalla sua civica, è stato confermato alla guida del municipio con il 72,62% dei consensi. Mentre lo sfidate Luigi Cecconi, riuscito a mettere assieme tutto il centrodestra, più le civiche Città Futura di Elisabetta Bortoletto e Melita Gobbo per Zero, si è fermato al 27,38%.