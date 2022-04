SPRESIANO - Trenta milioni “pronta cassa” per completare il Velodromo. Il cantiere abbandonato è fermo da troppo tempo . E i l sindaco di Spresiano non ci sta . Ha già suona to la sveglia alla Federciclismo con una lettera inviata a fine gennaio alla quale però non ha ancora avuto risposta. Afferma di essere disponibile nel mettere sul tavolo tutta la somma necessaria per acquisire l’opera, completarla e prendersi anche i l carico della gestione. «Stanti le vicissitudini occorse in ordine al Velodromo, sono con la presente a informarvi che il Comune di Spresiano è disposto ad accollarsi l’intera somma necessaria a portare a termine i lavori e la successiva gestione, al netto del rimanente contributo statale stanziato -scrive Della Pietra- Ciò al fine di non lasciare incompiuta un’opera strategica e di fondamentale importanza non solo per il mio territorio, ma anche per il Veneto e per l’Italia tutta». Come? Attraverso soci privati e fondi d’ investimento. Nel farlo il sindaco invoca nuovamente la via del commissario straordinario: «Questa soluzione pare sia finita in un vicolo cieco. Però io dico: ci sarà un commissario straordinario per terminare la pista da bob per le Olimpiadi che sono dietro l’angolo. Perché non farlo anche per il velodromo visto che parliamo di costi analoghi ? Parliamo di mobilità ecologica e sostenibile e non si vuol completare il velodromo? » .

OPERA INCOMPIUTA

Il primo cittadino ribadisce la sua posizione : « Avere un’opera incompiuta in Veneto, per noi che ci magnifichiamo dicendo di lavorare giorno e notte dimostrando di essere sempre i migliori, non è sinceramente un bel vedere » . La struttura al momento è costata circa 14 milioni di euro e in bilancio, nelle casse della F ederciclismo, ne resterebbero 19 per completarlo . Intanto a breve potrebbe esserci un altro incontro in R egione con il presidente Luca Zaia per ridiscutere della questione. Ma si dovranno rifare i calcoli economici dei costi, visti i prezzi delle materie prime schizzati alle stelle: « A d esempio nel mio comune - sottolinea Della Pietra - sono cambiare le regole sismiche. Saranno d a rivedere anche quelle » . Nel gennaio scorso Della Pietra era anche sceso a Roma per incontrare il segretario della Federciclismo e fare il punto della situazione: « Da sindaco - sottolinea Della Pietra - sono il primo a sperare che venga terminato. È situat o in posizione strategica, vicino ai caselli dell’autostrada e al nuovo raccordo con la Pedemontana Veneta, facilmente raggiungibile. Una struttura che porterebbe turismo sportivo ma anche turismo tout court vista la vicinanza con le Colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell’Unesco e in un raccordo perfetto tra Venezia e Cortina » .

IL CALVARIO