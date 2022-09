Lotto e 10elotto, la dea della fortuna bacia Resana e Bassano, vinti 45mila e 20mila euro

RESANA - Veneto protagonista del 10eLotto: a Resana, in provincia di Treviso è stata centrata una vincita Extra da 45mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi dall'inizio dell'anno.

A Bassano centrato anche un ambo secco da 20mila euro

A Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, è stato centrato un ambo secco (35-65 sulla ruota di Bari) da 20mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 801 milioni dall'inizio dell'anno.