Lotto cede i diritti del marchio al fondo Usa Whp: iniezione di 50 milioni per uscire dall'impasse della crisi

TREVIGNANO - Lotto, lo storico marchio italiano dello sportwear, stava per naufragare tra il debito e le perdite accumulate negli anni. Per questo Andrea Tomat, presidente e ad, stava lavorando già da tempo a un'operazione straordinaria che permettesse non solo di uscire dalla crisi ma di tornare a crescere. A portare nuove risorse finanziarie è arrivato il fondo americano Whp, specializzato in brand management, che con un'operazione che dovrebbe valere intorno ai 50 milioni di euro, ha acquisito i diritti mondiali del marchio che ha tra i suoi più famosi testimonial il numero 8 del mondo del tennis Matteo Berrettini. Lo storico marchio trevigiano, che nei suoi 45 anni di storia ha vestito grandi calciatori come Dino Zoff o tennisti come Boris Becker, brilla ancora ma non altrettanto brillano i suoi conti.

Il picco delle perdite

Le perdite archiviate nel 2018 e portate a nuovo e poi quelle del 2019 erano arrivate a superare gli 11 milioni di euro e una riduzione del capitale da 14 al nuovo importo di 2,9 milioni di euro non era più rinviabile. Il 2020 ha visto il valore delle vendite scendere ulteriormente da 218 a 190 milioni di euro e ancora un rosso per 9,5 milioni di euro il cui impatto può però essere 'sterilizzatò fino al 2025. Nel frattempo l'accordo con Whp e una rinegoziazione del debito con le banche daranno ossigeno alla società. L'operazione straordinaria, condotta sotto la regia di Mediobanca, non implica partecipazioni societarie di Whp in Lotto ma consentirà alla casa italiana di ricavare liquidità pari alla metà delle esposizioni debitorie, arrivate a sfiorare i 100 milioni di euro. «Riportiamo il debito a livelli fisiologici e avremo a disposizione una cospicua disponibilità finanziaria - commenta Tomat - e l'accordo non solo si chiuderà con un significativo abbattimento del debito che mette alle spalle questo problema ma ci offre una piattaforma solida di crescita, accompagnandosi ad altre iniziative come la partnership in Cina con Dfhh e con Flo, uno dei più grandi footwear retailer in Turchia».

Progetto di rilancio

L'accordo con Whp, spiega il manager, è il risultato di «un anno di lavoro, il progetto di rilancio è iniziato prima del Covid, poi le cose un po' si sono complicate» con la pandemia e i lockdown. «Volevamo rafforzare e riprendere un percorso di crescita che aveva avuto un momento di difficoltà. Ora il marchio resta ancorato in Italia e con Whp avremo una potenza di fuoco più rilevante di quanto potessimo mettere sul campo da soli per attività in Usa e nelle Americhe in generale». Il 2021, dice Tomat guardando avanti «sarà un anno ancora difficile, qualche segnale di ripresa c'è ma rimaniamo cauti», aggiunge il manager che confida «in un ritorno seppur lento alla normalità». Operazioni straordinarie, efficienze e attenzione ai costi non riusciranno probabilmente a compensare la caduta delle vendite, in un mercato che ha perso circa il 30-40% ma le attese sono di un ritorno ai livelli del 2019 «con una struttura più efficiente».