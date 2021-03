Lotteria degli scontrini, vincitori: 100mila euro a Giavera e premi anche a Quinto di Treviso e Bassano del Grappa

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - La nuova lotteria gratuita collegata al programma messo a punto in dicembre dal Governo Conte per incentivare gli acquisti con pagamento elettronico premia la Marca, Giavera in particolare. L'iniziativa, rivolta esclusivamente a chi decida di utilizzare per i pagamenti carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate e app, prevede che vengano estratti mensilmente degli scontrini vincitori fra coloro che hanno generato un codice lotteria da mostrare all'esercente al momento di acquisti di importo maggiore o uguale a 1 euro.

E ieri, in occasione della prima estrazione, è emerso che la Dea bendata è passata più volte dalla provincia di Treviso. In particolare è stato emesso a Giavera del Montello uno dei fortunatissimi dieci scontrini che si sono aggiudicati la prima edizione della Lotteria degli Scontrini. Un altro premio è finito a Quinto, gli altri in varie località soprattutto del nord, compresa la vicina Bassano del Grappa. E a Giavera ora è caccia al vincitore di ben 100mila euro e del negoziante che ha emesso lo scontrino (che sarà premiato con 20mila euro). «Non ho idea di chi possa essere il fortunato vincitore -dice il sindaco Maurizio Cavallin, a proposito della sua identità- spero di cuore, però, che ad aggiudicarsi il premio sia stata una persona che di quei soldi può avere bisogno perché, magari, sta vivendo problemi di carattere economico legati all'emergenza Covid. Ed è indubbio che, con 100mila euro, più di qualche pensiero si può alleggerire. Inoltre, questo cittadino ha avuto fiducia ed è stato premiato dalla sorte».



DEA BENDATA

I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. Ma come funziona la lotteria? Lo scontrino elettronico regala, una volta che ci si è registrati, un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se si spendono 10 euro si avranno 10 biglietti virtuali, se ne vengono spesi 45 altrettanti saranno i biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a mille euro. Non è la prima volta, fra l'altro, che Giavera viene baciata dalla fortuna. Nel 2011, un cliente, con un gratta e vinci da 10 euro acquistato alla cartoleria Melazzurra, nel centro del paese, si portò a casa la bellezza di due milioni, suscitando l'entusiasmo dei titolari e della comunità. Ora, un indubbiamente gradito bis in una tipologia di gioco ancora agli albori. (lb)



